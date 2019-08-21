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Годами подвергались истязаниям: сестер Хачатурян признали жертвами отца-садиста

08:36
  • среда
  • 21 августа 2019

Однако в возбуждении дела против него отказано

Уголовное дело сестер Хачатурян, которые убили своего отца, может быть прекращено в ближайшее время.

Следователям удалось доказать, что Михаил Хачатурян морально, физически и сексуально издевался над своими дочерьми, пишет газета "Коммерсант". Однако в возбуждении уголовного дела против него отказано в связи со смертью подозреваемого. Как уточнил агентству URA.Ru адвокат сестер, отказ был формален и ожидаем.

"Девочки на протяжении нескольких лет подвергались систематическим истязаниям и сексуальным домогательствам", - отметил правозащитник.

Убийство 57-летнего Михаила Хачатуряна произошло 27 июля 2018 года на Алтуфьевском шоссе. Следствие установило, что мужчину убили три его дочери - 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина.

Девушки признали вину в ходе допроса и заявили, что отец долгое время их истязал. По итогам психиатрической экспертизы в институте имени Сербского, Крестина и Ангелина признаны вменяемыми. Несовершеннолетнюю Марию признали невменяемой на момент нанесения ударов.

Сестрам было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Теперь адвокатам девушек предстоит доказать, что они действовали в рамках самообороны.

Видео: трагедия сестер Хачатурян

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