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"На трубках лежала, в кому впадала": последние месяцы жизни Назарова провела в больнице

08:33
  • среда
  • 21 августа 2019

Названа причина смерти актрисы

Народная артистка России Александра Назарова скончалась после продолжительной болезни. Как рассказала заместитель художественного руководителя Театра имени Ермоловой Галина Боголюбова, у актрисы были проблемы с легкими.

Последние месяцы своей жизни Назарова провела в больнице. "Она там и на трубках лежала, потом она впадала в кому и так далее", — пояснила Боголюбова.

Дата похорон Назаровой пока не согласована. Для начала близкие актрисы проведут собрание, чтобы вернуть в столицу ее внучку, которая находится в лагере в Анапе. Для девочки, оставшейся сиротой в два года, Назарова была единственным родственником.

Александра Назарова скончалась 20 августа. Актрисе было 79 лет. Она снялась более чем в 80 фильмах и сериалах. Россияне полюбили ее за роль бабы Нади в "Моей прекрасной няне".

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