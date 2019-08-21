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Арктику и Дальний Восток прикроют сверхдальнобойные зенитные комплексы

08:51
  • среда
  • 21 августа 2019

Подразделения ПВО сформируют на Северном флоте и Дальнем Востоке

В Арктике и на Дальнем Востоке принято решение развернуть сверхдальнобойные зенитные комплексы С-300В4 – модернизированный вариант "трехсотки". Таким образом будут укреплены стратегические направления.

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"В 1990-е годы на арктическом и дальневосточном направлениях сократили много частей ПВО, и в системе противовоздушной обороны образовались бреши", - пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на источник в Минобороны.

По данным экспертов, развертывание новой бригады — серьезное усиление на данном участке. "Этим комплексам на гусеничном ходу не страшно любое бездорожье, поэтому их можно в любое время быстро перебросить на опасные направления", - отметил  бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО стран СНГ Айтеч Бижев.

Модификация С-300В4 по некоторым техническим характеристикам даже превосходит новейшие комплексы С-400. ЗРК может одновременно обстреливать 24 аэродинамические цели. Дальность – порядка 400 километров.

В мае этого года американские F-22 встретились с российскими Ту-95МС над Арктикой. Четыре стратегических ракетоносца выполнили полет над акваториями Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски.

Между тем стало известно, что Россия завершила первый этап поставок ЗРК С-400 в Турцию:

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