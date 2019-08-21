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Россиян защитят от покупки "безопасного фальсификата"

09:01
  • среда
  • 21 августа 2019

Товары с неверно указанным составом изымут из магазинов

Роскачество предложило Роспотребнадзору запрещать к продаже товары, на которых нарушена маркировка.

Речь идет о ситуациях, когда заявленный на упаковке состав не соответствует фактическому, пишет газета "Известия".

На данный момент с полок магазинов убирают только тот товар, который представляет угрозу здоровью потребителя. Однако эксперты считают, что такая же участь должна ожидать те товары, которые вводят человека в заблуждение – например, когда спред маскируется под сливочное масло. По факту такая продукция безопасна, но не соответствует заявленному составу.

Если предложение Роскачества поддержат, то эта норма будет распространяться не только на продукты питания, но и на товары легкой промышленности.

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