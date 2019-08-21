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Сколько денег россияне тратят на алкоголь и табак

09:18
  • среда
  • 21 августа 2019

В Питере пьют меньше, чем в Москве

В Росстате подсчитали, сколько россияне тратят на покупку алкоголя и табака.
Как вычислить алкоголика

В среднем этот показатель составляет 3% от общих потребительских расходов, пишет "Газета.Ru". самый большой чек в Ямало-Ненецком автономном округе (5,7%), Еврейской автономной области (5%) и республике Хакасия (4,3%).

Меньше всего тратят на покупку алкоголя и табака традиционно на Кавказе – в Чеченской республике (0,1%), Республике Ингушетия (0,3%), в Карачаево-Черкесской Республике (1,2%).

Расходы москвичей составляют 3,4%, а жителей Санкт-Петербурга - 2,7%.

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