"Быдло": чиновница оскорбила пострадавших от наводнения и вызвала гнев

Иркутская чиновница назвала фальсификацией приписываемые ей слова о "быдле"

Главу управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич уличили в том, что она нелицеприятно высказалась о пострадавших от наводнения в Тулуне.

Запись, предположительно, с ее голосом появилась в интернете. Слышно, как женщина называет людей "былом" и "бичами". Сама Алашкевич заявила, что это фальсификация. Однако эксперты утверждают, что голос на записи принадлежит именно чиновнице.

В благотворительном фонде "Оберег", помогавшем жертвам наводнения, резко высказались об этом инциденте. "Считаем, что такие слова в адрес бедных людей произносить нельзя. Тем более если человек является чиновником, государственным служащим", - рассказали URA.Ru в фонде.

В "Обереге" считают, что иркутский губернатор должен принять решение об увольнении руководителя своей пресс-службы.

В конце июля Владимир Путин прилетел в Иркутскую область с проверкой. Президент пообщался с пострадавшими от стихии, а также лично проверил, как идут восстановительные работы.