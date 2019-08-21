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"Быдло": чиновница оскорбила пострадавших от наводнения и вызвала гнев

09:50
  • среда
  • 21 августа 2019

Иркутская чиновница назвала фальсификацией приписываемые ей слова о "быдле"

Главу управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирину Алашкевич уличили в том, что она нелицеприятно высказалась о пострадавших от наводнения в Тулуне.

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Запись, предположительно, с ее голосом появилась в интернете. Слышно, как женщина называет людей "былом" и "бичами". Сама Алашкевич заявила, что это фальсификация. Однако эксперты утверждают, что голос на записи принадлежит именно чиновнице.

В благотворительном фонде "Оберег", помогавшем жертвам наводнения, резко высказались об этом инциденте. "Считаем, что такие слова в адрес бедных людей произносить нельзя. Тем более если человек является чиновником, государственным служащим", - рассказали URA.Ru в фонде.

В "Обереге" считают, что иркутский губернатор должен принять решение об увольнении руководителя своей пресс-службы.

В конце июля Владимир Путин прилетел в Иркутскую область с проверкой. Президент пообщался с пострадавшими от стихии, а также лично проверил, как идут восстановительные работы.

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