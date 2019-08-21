Депутат предложил давать деньги на сбор ребенка в школу

Речь идет о так называемом "первосентябрьском капитале"

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать программу "Первосентябрьский капитал", по которой россияне получали бы деньги на сбор ребенка в школу.

Как ожидается, суммы должно хватить на минимальный набор принадлежностей для учебы: школьную форму, обувь, канцелярские товары, тетрадки и прочее.

В прошлом году такой набор стоил порядка 11 тысяч рублей, передает "Газета.Ru" со ссылкой на материал RT. Далеко не каждая семья может себе позволить безболезненно выделить такую сумму из бюджета, отметил Чернышов.

Конкретную сумму депутат не назвал, но уже направил свое предложение вице-премьеру Татьяне Голиковой.