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Более 150 тысяч человек посетили занятия на площадках проекта "Здоровая Москва"

10:10
  • среда
  • 21 августа 2019

Всего прошло 600 лекций

Лекторий "Здоровой Москвы" с момента запуска в конце июня собрал более шести тысяч слушателей, а общее число посещений всех занятий проекта на 13 площадках превышает 150 тысяч. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента здравоохранения города.

В ведомстве отметили, что накануне в ландшафтном парке "Митино" на площадке "Здоровой Москвы" на лекции врача, известного телеведущего Александра Мясникова собралось рекордное количество людей. Ее посетили более 300 человек.

На полуторачасовой встрече доктор рассказал о главных правилах здорового образа жизни. "Одно из важных правил здорового рациона – это регулярный завтрак. Именно в это время еда заряжает нас энергией на весь день. В утренние часы лучше употреблять пищу, богатую углеводами и белком", - сказал он.

Всего с момента запуска лектория "Здоровой Москвы" прошло около 600 лекций.

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