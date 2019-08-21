Краситель вместо томатов: какого кетчупа лучше остерегаться

В некоторых уровень консервантов превысил разрешенный порог

Специалисты "Росконтроля" выяснили, какие марки кетчупа безопасны для организма. Результаты есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали следующие марки томатного соуса: Mr.Ricco, "О'кей", "Махеевъ", "Каждый день", "Моя семья", "Капитан припасов" и "365 дней". Все они были куплены в обычных магазинах.

По результатам исследования лучшими стали Mr.Ricco, "Моя семья", "О'кей" и "Махеевъ", сообщает сайт "Росконтроля".

В соусах "Капитан припасов" и "365 дней", как выяснилось, практически нет томатов – всего 7,3% и 12,2% соответственно. А в кетчупе "Каждый день" специалисты нашли синтетический краситель и содержание консервантов выше разрешенного.