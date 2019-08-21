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"Бутылкой заглушала беспокойства": подробности трагической гибели Яковлевой

10:29
  • среда
  • 21 августа 2019

Артистка утонула

В Приморском крае скончалась известная певица Олеся Яковлева. Артистке было 35 лет. Яковлева трагически погибла во время отдыха. Она утонула.

О произошедшем рассказал близкий друг певицы Вадим Павлов. "Не стало солистки Приморской филармонии, финалиста Приморского конкурса "Пирамида", участницы конкурсов "Океанский проспект", "Бродвей", "СТС зажигает суперзвезду" - Олеси Яковлевой", - написал он на своей странице в соцсети.

Основатель группы "Пандора" Станислав Власов в беседе с "Комсомольской правдой" высказался о Яковлевой. "Она пела всегда, как в последний раз, как будто у нее концерт в "Олимпийском". Ей было неважно, на какой площадке выступать. Она всегда выкладывалась на все 100 процентов. От такого мощного энергичного вокала у всех были мурашки по коже", - отметил коллега певицы.

Талантливую девушку сгубило пристрастие к спиртному, так считают друзья Яковлевой. Коллеги заметили, что Олеся выпивала перед каждым концертом, чтобы не волноваться. "Бутылкой и заглушала беспокойства. Чтобы чувствовать себя более раскрепощенной", - пояснили они.

Олеся Яковлева гастролировала в Благовещенске, Хабаровске, Уссурийске, на Сахалине. В родном Приморье была настоящей звездой. Выступала певица в составе группе "Пандора".

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