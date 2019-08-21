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Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США

11:35
  • среда
  • 21 августа 2019

Срочное заседание пройдет 22 августа

Россия и Китай созывают экстренное заседание Совета безопасности ООН. В связи с планами США по разработке и размещению ракет среднего радиуса действия. Встреча пройдет уже в четверг в открытом формате. С докладом выступит представитель генсекретаря всемирной организации, передает "ТВ Центр".

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Испытания крылатой ракеты, дальность которой превышает 500 километров, США провели 18 августа - всего через две недели после одностороннего выхода из ДРСМД. Договор устанавливал мораторий на производство снарядов подобного класса, однако первый пуск ракеты в столь короткие сроки доказывает - Вашингтон уже давно нарушал условия соглашения.

Кроме того, в США уже подтвердили, что ведут разработки гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, радиус ее действия также превышает характеристики, допустимые договором.

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