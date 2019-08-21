На какой работе можно за год накопить на квартиру

Меньше всего получают работники пошива одежды

Эксперты федеральной службы государственной статистики (Росстат) назвали отрасли с самыми высокими зарплатами.

Больше всего получают работники сферы добычи нефти и природного газа. Их месячная зарплата в среднем составляет 172,9 тысячи рублей. За год можно накопить более двух миллионов.

Также в тройке лидеров оказались сотрудники воздушного и космического транспорта. Они получают в месяц 128,35 тысячи рублей. Недалеко ушли работники табачной промышленности – 113 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты у трудяг в области пошива одежды, в месяц им платят не более 20 тысяч рублей. Немного получают сотрудники текстильной и мебельной отрасти – 25 и 26 тысяч соответственно.

В целом по России средняя зарплата за последний месяц составила 49,3 тысячи рублей. Она выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").