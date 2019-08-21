В России оценили предложение о возвращении в "Большую восьмерку"

Актуален ли формат для России и на каких условиях возможно воссоединение?

США заинтересованы в возобновлении формата "Большой восьмерки" с участием России. Об этом Дональд Трамп заявил журналистам в ходе интервью. Идею поддержал французский президент и, вполне вероятно, что тема будет подниматься на предстоящей встрече G7 в Брегансоне. Но в Москве с ответом не торопятся.

Тему возвращения России в G8 Дональд Трамп затронул вроде как не сам, а с подачи прессы. Но то, что главу Белого дома спрашивают об этом, явно свидетельствует, что вопрос стоит на повестке дня. Американский президент не стал ходить вокруг да около, а предельно четко выразил свою позицию, передает "ТВ Центр".

- Вы хотели бы, чтобы Владимир Путин вернулся в G7, и группа снова стала G8?

- Большую часть времени это была G8, включавшая Россию, а президент Обама не хотел, чтобы Россия была в составе, потому что его переиграли. Это не должно так работать. Но, по моему мнению, гораздо более целесообразно, если бы Россия была в составе этой группы. Множество вещей, которые мы обсуждаем, касаются и этой страны.

Уже после встречи с президентом Румынии, на которой и была затронута тема, Трамп позвонил французскому коллеге. Предложение пригласить Россию на встречу "Большой семерки" в 2020-м лидер Пятой республики поддержал.

Тем более что в преддверии ближайшего саммита G7, который состоится в эти выходные, Эманнуэль Макрон тепло принимал Владимира Путина. Европейская пресса констатирует: для Парижа складывается прекрасная возможность, упускать которую никак нельзя.

Однако без учёта желания самой Москвы ни Дональд Трамп, ни Эммануэль Макрон вернуть Россию в G8 не в состоянии. На встрече с французским коллегой Владимир Путин напомнил, что такой организации как "Большая восьмерка", не существует, а, стало быть, и возвращаться некуда. Россия же никогда не отказывалась от диалога, который можно провести и на других площадках.

"Существуют и другие международные организации, которые играют заметную, существенную роль в международных делах. Например, "двадцатка". И там такие крупные на сегодняшний день экономические игроки представлены, как Китайская Народная Республика, Индия, многие другие. Двадцать стран, вы их все хорошо знаете. Это почти 90 процентов мировой экономики", - сказал Путин.

А значит, эти площадки играют более заметную и существенную роль, напомнил Владимир Путин.

Заявление же Дональда Трампа комментируют в Совете Федерации. Отмечая, что Москву лишили участия в "Большой восьмерке" после воссоединения Крыма с Россией. Это же стало причиной введения против нашей страны ограничительных мер. И если речь зашла о восстановлении G8, то логичным было бы и прекращение санкционной войны.

Александр Огородников, "ТВ Центр".