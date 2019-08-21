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Трамп обиделся на принципиальную Данию

11:40
  • среда
  • 21 августа 2019

Президент США хочет купить принадлежащую Дании Гренландию

Дональд Трамп отложил на неопределенный срок запланированную на сентябрь встречу с премьер-министром Дании. Виной всему - отказ Копенгагена  рассмотреть возможность продажи Гренландии, передает "ТВ Центр".
Дональд Трамп задумался о покупке Гренландии

Американского президента, который сам привык общаться с партнерами на языке ультиматумов, принципиальность датских властей, видимо, обидела очень сильно. О своих чувствах он поведал в соцсети, ясно дав понять - для возобновления диалога премьеру придется пересмотреть свои взгляды.

Хотя еще недавно Трамп утверждал - его визит в королевство не связан с возможной сделкой, а сам проект не является приоритетным, хоть и представляет интерес. И в Дании, и в Гренландии идею раскритиковали и назвали полным абсурдом.

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