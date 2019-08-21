Мечтающие о Европе мигранты провели 2 недели в нечеловеческих условиях

Беженцы из Ливии высадились в Италии

В среду утром на итальянской Лампедузе высадились более 80 мигрантов из Ливии. Больше двух с половиной недель они провели на борту, передает "ТВ Центр".

По решению вице-премьера Маттео Сальвини судну испанской неправительственной организации было запрещено входить в итальянские воды. Только после решения прокуратуры о конфискации корабля мигрантам позволили спуститься на сушу. Им будет оказана экстренная медицинская помощь.

Известно, что изначально на борту находились почти 150 человек, некоторые, не выдержав заточения, бросались в воду, их подбирали катера береговой охраны. Сейчас уже несколько стран сообщили о готовности разместить беженцев.