Сильные пожары окружили турецкие курорты

В районе ЧП - Бодрум и Измир

Сильные лесные пожары бушуют в Турции. Огнём охвачены сотни гектаров вдоль побережья Эгейского моря на юго-западе страны. В зоне ЧП сразу четыре района, в том числе популярный среди россиян курорт Бодрум и крупный туристический город Измир, передает "ТВ Центр".

Эвакуированы жители нескольких деревень. На борьбу со стихией брошены сотни единиц спецтехники и свыше тысячи спасателей. Также привлечена авиация, однако тушение осложняет ветреная погода - из-за сильных порывов пламя быстро распространяется.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен