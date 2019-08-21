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Сильные пожары окружили турецкие курорты

11:48
  • среда
  • 21 августа 2019

В районе ЧП - Бодрум и Измир

Сильные лесные пожары бушуют в Турции. Огнём охвачены сотни гектаров вдоль побережья Эгейского моря на юго-западе страны. В зоне ЧП сразу четыре района, в том числе популярный среди россиян курорт Бодрум и крупный туристический город Измир, передает "ТВ Центр".

Эвакуированы жители нескольких деревень. На борьбу со стихией брошены сотни единиц спецтехники и свыше тысячи спасателей. Также привлечена авиация, однако тушение осложняет ветреная погода - из-за сильных порывов пламя быстро распространяется.

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