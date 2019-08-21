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Полчища гусениц заполонили Сочи (видео)

11:49
  • среда
  • 21 августа 2019

В первую очередь, страдают садоводы

В Сочи идет борьба с гусеницами американской бабочки. Эти насекомые буквально заполонили город - в паутине не только сады, но и улицы.

Ветки плодовых деревьев вместе с урожаем брошены в огонь. Так сочинцы борются с прожорливым врагом, который атаковал их сады. Повсюду - полчища гусениц американской белой бабочки, передает "ТВ Центр".

Сочи - гастрономический рай для прожорливых вредителей. Здесь более трехсот видов растений, на которых этот паразит может "пировать" значительно долго. Страдают не только садоводы, но и все жители города. От назойливого паразита едва спасают москитные сетки. Флора курорта заметно поредела.

На центральных улицах - град из гусениц. Усыпаны тротуары и скверы. Жители и гости курорта с ужасом проходят под деревьями. С начала года это уже вторая волна нашествия паразита. На это раз гусениц больше почти в пять раз.  На борьбу с ними вышли люди в масках. С раннего утра, пока город спит, деревья обрабатывают ядохимикатами. Но даже после такой атаки четверть паразитов выживает.

Уничтожить взрослую особь довольно сложно. А на стадии яиц никакая химия внутрь не попадет. Кроме того, паразиты очень быстро вырастают. По словам специалистов, такие атаки на курорт случались и раньше. К резкому увеличению числа вредителей привела жаркая погода. Кроме того, в Сочи у американской бабочки нет естественных врагов – из-за пушистого ворса птицы проглотить этих гусениц не могут. Так что, вероятно, и это нашествие продлится до глубокой осени.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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