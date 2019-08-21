В Китае показали самых совершенных роботов

Участники выставки в Пекине привезли более 700 новейших разработок робототехники

Они спасают людей, проводят сложнейшие операции, ликвидируют пожары. В Пекине в рамках "Всемирной конференции робототехники" представили последние достижения в области создания машин с искусственным интеллектом. На одной площадке собрались больше 700 компаний. Среди них и российские специалисты, которые планируют выйти на китайский рынок. Отечественный робот Фёдор, предназначенный для отправки на МКС, уже приковал внимание разработчиков со всего мира.

Подробнее – в репортаже Елены Макаровой