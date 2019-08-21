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В Китае показали самых совершенных роботов

11:56
  • среда
  • 21 августа 2019

Участники выставки в Пекине привезли более 700 новейших разработок робототехники

Они спасают людей, проводят сложнейшие операции, ликвидируют пожары. В Пекине в рамках "Всемирной конференции робототехники" представили последние достижения в области создания машин с искусственным интеллектом. На одной площадке собрались больше 700 компаний. Среди них и российские специалисты, которые планируют выйти на китайский рынок. Отечественный робот Фёдор, предназначенный для отправки на МКС, уже приковал внимание разработчиков со всего мира.

Подробнее – в репортаже Елены Макаровой

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Выставка роботов в Китае
Выставка роботов в Китае
Выставка роботов в Китае
Выставка роботов в Китае
Выставка роботов в Китае
Выставка роботов в Китае
Выставка роботов
Выставка роботов
Выставка роботов
Выставка роботов
Выставка роботов
Выставка роботов
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