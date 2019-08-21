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Заговоривший по-русски после встречи с Путиным Макрон взбесил Киев

11:13
  • среда
  • 21 августа 2019

Политика французского президента ведет к тому, что Россия "будет простираться от Лиссабона до Владивостока"

На Украине резко отреагировали на прогресс во франко-российских отношениях, о которых заявил президент Франции Эммануэль Макрон.  

Накануне лидер Пятой Республики опубликовал пост в Facebook на русском языке, в котором отметил, что французы "верят в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока". За последнее время Москва и Париж достигли прогресса в двусторонних отношениях.

 

В ответ на публикацию Макрона депутат Верховной Рады Владимир Арьев написал, что глава Франции может договориться до того, что "Россия будет простираться от Лиссабона до Владивостока".

Его коллега Ирина Геращенко вовсе заявила, что европейские политики мимикрируют под президента России Владимира Путина, пишет интернет-портал "Дни.ру". При такой повестке мир не будет "воевать за Украину", а с России в следующем году снимут санкции.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко отметил, что позиция Макрона не вселяет оптимизма, поскольку "украинский вопрос" обсуждался без присутствия Киева.

Встреча Макрона и Путина прошла 19 августа в резиденции Брегансон. Лидеры общались более трех часов. За это время они успели обсудить конфликт в Сирии, ливийский вопрос, природные пожары и тему изменения климата.

Подробнее о переговорах Макрона и Путина смотрите в репортаже ТВЦ:

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