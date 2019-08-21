Депутат застрелил молодую жену из охотничьего ружья

Причиной стала неверность

В Челябинской области депутата горсобрания подозревают в убийстве жены.

Трагедия произошла в поселке Локомотивном Карталинского района. Как пишут местные СМИ, депутат-единоросс вернулся с рыбалки и застал свою молодую жену, которая была на 20 лет его моложе, с любовником. Супруги начали ссориться, после чего политик взять ружье и два раза выстрелил в женщину. Она умерла в больнице. У пары было трое детей.

Издание 74.ru отмечает, что речь идет о 50-летнем Азате Зарипове. Он также занимал должность главного врача местной больницы. По словам коллег, производил впечатление адекватного человека и любящего отца.

"К семье относился хорошо, старался для них, много занимался воспитанием детей", - рассказал заведующий поликлиники.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, решается вопрос о предъявлении депутату обвинения и избрании меры пресечения.