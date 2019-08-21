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"З – зачем": фанаты не оценили идею запустить "Матрицу" в четвертый раз

12:17
  • среда
  • 21 августа 2019

Картина выйдет на экраны в 2021 году

Студия Warner Brothers анонсировала съемки "Матрицы-4" с оригинальным актерским составом, они начнутся в следующем году.

Картина выйдет на экраны в 2021 году. Главные роли достались актерам Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс. Режиссером и сценаристом выступит Лана Вачовски, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Несмотря на бешеный успех предыдущих трех частей "Матрицы", которые собрали в прокате 1,6 миллиарда долларов, фанаты восприняли новую часть неоднозначно. По мнению многих, фильм логично завершился в третьей части, поэтому продолжение не имеет никакого смысла.

"Всех же убили? Что там можно уже снимать с прежними актерами?", "З – зачем", "Я боялся, что этот день настанет", "Сердечный приступ щас чуть не случился! Что творится? МАТРИЦА 4!! Разве это возможно?", "Зря, ой зря! Как показывает практика ничего хорошего из таких вот продолжений не выходит", - начали сокрушаться поклонники. (Орфография и пунктуация авторов сохранена - прим.ред.).

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Кадр из фильма "Матрица"
Кадр из фильма "Матрица"
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