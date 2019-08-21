Капризная Маркл нашла няню для Арчи только с третьей попытки

Предыдущую уволили за "непрофессионализм"

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл нашли няню для своего трехмесячного сына Арчи с третьей попытки.

Впервые ее заметили садящийся в частный самолет королевской семьи. Ни имени, ни каких-либо других подробностей пока не сообщается, пишет издание The Sun. Новой няне удалось влиться в семейство, кроме того, она очень понравилась маленькому Арчи.

Первую няню герцогиня Сассекская уволила за "непрофессионализм", вторая работает только по ночам. Вопрос дневной няни долгое время оставался открытым.

С детьми другой королевской пары – принца Уильяма и Кейт Миддлтон – сидит испанка Мария Тереза Туррион Боррало, воспитанница школы "элитных Мэри Поппинс". Она разговаривает на нескольких языках, умеет готовить, рыбачить, драться и даже владеет техникой экстремального вождения.