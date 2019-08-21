Звезда "Уральских пельменей" засветила позорный изъян на фото

От бдительности подписчиков ничего не скрыть

Звезда "Уральских пельменей" Илана Юрьева опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала об отпуске и начавшихся насыщенных трудовых буднях.

Однако внимание подписчиков юмористки привлекло не это. Они обратили весь свой взор на сломанный ноготь Юрьевой и посоветовали ей сменить мастера.

"Девочки, ну хоть на фото прячьте сломанный ноготь", "Просто сожгите своего мастера, потому что это худший френч, который был замечен на просторах инсты", "Илана, сломанный ноготь на фото! Все, это позор до конца жизни, спрячьтесь и не выходите", - написали интернет-пользователи. (Орфография и пунктуация автором сохранена – прим.ред.).

В свою очередь Юрьева молчать не стала. Она "с горечью" заметила, что вдобавок ко всему снялась со сломанным ногтем в программе и вообще "подумывает уйти из профессии из-за такого позора".