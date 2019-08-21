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Партия Зеленского отправляет оппозицию на галерку

14:45
  • среда
  • 21 августа 2019

Парламентарии делят кресла в зале заседаний

В среду в Минске состоится очередное заседание Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. 21 августа идут дискуссии представителей рабочих подгрупп по экономике, безопасности, гуманитарным и политическим вопросам, сообщает "ТВ Центр".

Заседание проходит на фоне очередного обострения в регионе. Как сообщили в ДНР, за последний месяц значительно усилились обстрелы со стороны украинских силовиков, в том числе из запрещенного минскими соглашениями оружия. За это время по меньшей мере один мирный житель получил ранения, разрушены более 20 домов.

Между тем депутаты Рады делят кресла в зале заседаний. Фракция президентской партии "Слуга народа", которую в парламенте представляют 254 человека, вопреки обыкновению заняла все ряды перед трибуной. А остальных оттеснили на задние места. В СМИ отмечают: таким образом депутаты надеются исключить возможность блокирования трибуны представителями других фракций.

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