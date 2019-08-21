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Глава Новгородской области доложил Медведеву о реализации нацпроектов

14:44
  • среда
  • 21 августа 2019

В регионе действует программа "12 месяцев здоровья"

В среду глава Новгородской области отчитался о реализации нацпроектов на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Андрей Никитин отметил, что одной из наиболее важных тем является здравоохранение.

В регионе создана специальная программа "12 месяцев здоровья", в рамках которой в школах проводятся лекции о здоровом образе жизни. Помимо этого, сотрудники "Почты России" провели анкетирование Минздрава в деревнях. Таким образом, удалось выявить людей, которым срочно необходимо медицинское обследование. Для оперативной помощи жителям отдаленных районов созданы 2 мобильные поликлиники, передает "ТВ Центр".

"Это очень хорошая тема. Я видел неоднократно, как подобные мобильные комплексы в регионах используются. Действительно, для людей уже такого зрелого возраста это очень удобно, поскольку никуда ездить не надо. В то же время современное оборудование приходит непосредственно в деревню. И возможность диагностики гораздо более высокая, да и просто каких-то процедур, которые можно сделать", - отметил Медведев.

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