ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лауреат олимпиады "Я профессионал" рассказала об "Академии наставников"

14:50
  • среда
  • 21 августа 2019

Проект связан с трудоустройством выпускников вузов

Возможности развития и карьерного роста - всероссийская олимпиада "Я профессионал" исполняет мечты. Так, лауреат конкурса по направлению "Социология" студентка Анна Синельникова стала новым стажёром в Сколково благодаря своей победе, передает "ТВ Центр".

Теперь девушка участвует в подготовке специалистов в "Академии наставников". Проект призван решить проблему между получаемым образованием и реальными потребностями на рынке вакансий.

"Я действительно чувствую, что стою на пороге большого открытия, потому что вообще возможность получения профессии наставника - это такой новый опыт. В частности, для России. И я думаю, что это позволит сократить разрыв между требованиями вузов с одной стороны и требованием работодателей с другой. Потому что сейчас они, к сожалению, расходятся", - рассказала Анна Синельникова.

Главное сегодня
Проведение мастер-классов для новых сотрудников
Проведение мастер-классов для новых сотрудников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.