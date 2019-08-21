Лауреат олимпиады "Я профессионал" рассказала об "Академии наставников"

Проект связан с трудоустройством выпускников вузов

Возможности развития и карьерного роста - всероссийская олимпиада "Я профессионал" исполняет мечты. Так, лауреат конкурса по направлению "Социология" студентка Анна Синельникова стала новым стажёром в Сколково благодаря своей победе, передает "ТВ Центр".

Теперь девушка участвует в подготовке специалистов в "Академии наставников". Проект призван решить проблему между получаемым образованием и реальными потребностями на рынке вакансий.

"Я действительно чувствую, что стою на пороге большого открытия, потому что вообще возможность получения профессии наставника - это такой новый опыт. В частности, для России. И я думаю, что это позволит сократить разрыв между требованиями вузов с одной стороны и требованием работодателей с другой. Потому что сейчас они, к сожалению, расходятся", - рассказала Анна Синельникова.