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В Зеленограде завершается реконструкция в Парке Победы

15:06
  • среда
  • 21 августа 2019

Как ведется благоустройство, проверил мэр столицы

В Зеленограде близится к финишу реконструкция в Парке Победы - одном из знаковых мест округа. В среду там побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

В парке привели в порядок пруд, вдоль берегов обустроили места для прогулок. Обновили тропинки и дорожки, установили лавочки, отремонтировали лестницы вдоль главной достопримечательности – фонтана "Каскад". На территории парка также высадили деревья и кустарники. По просьбам жителей обустроили и современную детскую площадку.

"Такой красивый парк получается, на уровне столицы. Конечно, парк не для каких-то спортивных мероприятий, но вот такой действительно Парк Победы. Должен выглядеть торжественно. Надеюсь, здесь будут и городские мероприятия проводиться, можно и спортом заниматься, и бегом", - отметил Собянин.

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