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"Я молилась": подробности ЧП с воздушным шаром в Подмосковье

14:59
  • среда
  • 21 августа 2019

Пассажиры упавшего воздушного шара рассказали об инциденте

Следователи выясняют обстоятельства ЧП с воздушным шаром в Подмосковье. В момент происшествия в его корзине находились 7 человек. Всё произошло накануне недалеко от Дмитрова.

Во время воздушной прогулки неожиданно шар начал снижаться и задел линию электропередачи. Люлька с людьми буквально повисла на столбе. Пострадал сам пилот, у него травма ноги и сейчас он в больнице. Пассажиры отделались испугом, но явно пережили несколько неприятных минут, передает "ТВ Центр".

"Мы врезались в столб с электричеством, шар порвался, искры летят. "Это конец" - подумала я. Но нас ждали ещё: падение на Землю, снова подъем шара в воздух и столкновение с железным забором. Помню только, как крикнули: "выпрыгивай, иначе снова взлетит". Я молилась. Я жива", - рассказала одна из пассажирок.

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