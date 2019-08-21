Как меняется Отрадное благодаря программе "Мой район"

Район благоустраивается

Район "Отрадное" может похвастаться многими достопримечательностями - как историческими, так и современными. К примеру, комплексом традиционных религий, где представлены христианство, мусульманство, иудаизм и буддизм. Хотя кто-то из местных жителей главной достопримечательностью может назвать собственный двор или ближайший парк - после того, как в них провели благоустройство.

В Отрадном теперь летают дети. На крутые виражи собирается очередь. После благоустройства сквера на улицах Бестужевых-Пестеля и Декабристов здесь появилась аллея для прогулок, скамейки-качели и спортивные трассы, передает "ТВ Центр".

А улица Декабристов стала ещё и музыкальной: в распоряжении юных маэстро целый оркестр ударных: барабаны, виброфоны, ксилофон. А еще оригинальные горки, веревочные лестницы и удобные скамейки.

И неудивительно, ведь Отрадное во многом район уникальный. Например, здесь есть "Малый Иерусалим" - комплекс, который объединяет четыре традиционные российские религии. Рядом с православным храмом - суннитская и шиитская мечети, синагога и строится буддистский храмовый комплекс. Его частью стала Ступа Просветления - первая в Москве, она строго соответствует тибетским архитектурным канонам.

В Отрадном есть "Великая китайская стена", или Бастилия. Правда, к Парижу или древнему Китаю это отношения не имеет. Так называют самую длинную в Москве группу жилых домов на улице Римского-Корсакова. Восемь зданий примыкают друг к другу и воспринимаются как один дом длиной более километра.

А во дворы дома-рекордсмена пришло благоустройство. В планах на этот год привести в порядок 24 территории, а всего за последнее время в районе обновили более 200. Раньше здесь был пустырь, и жители очень ждали новую площадку и сами выбирали объекты на портале "Активный гражданин".

А в парке "Отрадное" жители проголосовали за скульптуру "Журавли" на Аллее славы и уютные качели-коконы. А еще здесь отремонтировали сцену и обновили детскую и спортивные площадки. Зона воркаута и теннисные столы - теперь под крышей. Поэтому игра не прекращается в любую погоду. А еще для экстремалов здесь появились волны памп-трека и роллердром.

Отрадное - самый населенный район на севере Москвы и четвертый по величине в столице. По наказам жителей здесь появляются автобусные остановки и маршруты. Будет построена новая дорога в Бибирево. А еще скоро пройдет бессветофорная магистраль.

В 80-х в Отрадном был самый знаменитый в СССР универсам - по фильму "Блондинка за углом". В картине есть панорамные виды того времени. Кстати, свое название район получил от совхоза "Отрадное". Правда, сами жители считают по-другому.

Поэтому символ района - райская птица, которая по легенде приносит отраду. А еще, как ощущают жители, хорошее настроение и комфорт.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".