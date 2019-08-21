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В Москве снова протестировали систему электронного голосования

15:11
  • среда
  • 21 августа 2019

Все технические сбои учтены

В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Желание проверить систему на прочность в этот раз изъявили более 3 тысяч человек. Они зарегистрировались заранее. Все технические сбои, которые происходили на прошлых тестах, теперь учтены. Прислушались и к пожеланиям - к примеру, в среду решено, что бюллетень будет отображаться полностью на весь экран. Но главное внимание все же уделяется безопасности системы.

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Тестирование системы электронного голосования
Тестирование системы электронного голосования
Тестирование системы электронного голосования
Тестирование системы электронного голосования
Тестирование системы электронного голосования
Тестирование системы электронного голосования
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