В Москве снова протестировали систему электронного голосования

Все технические сбои учтены

В среду в Москве уже в третий раз тестируют систему электронного голосования. Она будет использоваться на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Желание проверить систему на прочность в этот раз изъявили более 3 тысяч человек. Они зарегистрировались заранее. Все технические сбои, которые происходили на прошлых тестах, теперь учтены. Прислушались и к пожеланиям - к примеру, в среду решено, что бюллетень будет отображаться полностью на весь экран. Но главное внимание все же уделяется безопасности системы.