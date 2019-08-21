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Где узнать об истории Московской окружной железной дороги?

15:14
  • среда
  • 21 августа 2019

Особое место в музее занимает военная история дороги

Вся история Московской окружной железной дороги теперь представлена в музее, который открылся на станции "Пресня" Московского центрального кольца. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Здесь воссоздан интерьер кабинета её первого проектировщика - статского советника Рашевского, собраны  чертежи, макеты, редкие фотографии начала прошлого века  и даже единственные сохранившиеся  до наших дней вокзальные часы фирмы "Павел Буре".

Особое место в музее занимает военная история дороги. Она сыграла важную роль в обороне Москвы. Отдельный зал посвящён МЦК, созданному на базе старой окружной дороги -  важнейшему транспортному проекту последних лет.

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