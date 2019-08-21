Где узнать об истории Московской окружной железной дороги?

Особое место в музее занимает военная история дороги

Вся история Московской окружной железной дороги теперь представлена в музее, который открылся на станции "Пресня" Московского центрального кольца. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Здесь воссоздан интерьер кабинета её первого проектировщика - статского советника Рашевского, собраны чертежи, макеты, редкие фотографии начала прошлого века и даже единственные сохранившиеся до наших дней вокзальные часы фирмы "Павел Буре".

Особое место в музее занимает военная история дороги. Она сыграла важную роль в обороне Москвы. Отдельный зал посвящён МЦК, созданному на базе старой окружной дороги - важнейшему транспортному проекту последних лет.