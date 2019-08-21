"Никакой жизни": дети Галкина вырыли отцу яму

Так Гарри и Лиза попытались спрятать папу от назойливых папарацци

Максим Галкин опубликовал в своем инстаграме новое видео с детьми. Ролик был снят на пляже латвийского города Юрмала.

В начале видео Гарри Галкин попросил отца помочь ему выкопать глубокую яму в песке. Ответ на вопрос "зачем?" ошеломил подписчиков шоумена.

"Чтобы ты прятался от папарацци. Запрыгнешь в яму и не видно тебя. Папарацци тебя не заметят и не будут фотографировать", - ответил Гарри.

Максиму Галкину назвал идею сына "суперпланом". К защите папы от папарацци подключилась и дочь Лиза. Она предложила построить город из песка с ямами и тоннелями.

"Бедные дети, копать яму, чтобы туда спрятаться, чтобы не фоткали. Никакой жизни!" - возмутилась пользовательница polyak_vi (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).

"Детки плохого не посоветуют)))) Видно и их уже достали))" - согласна с ней ine_gk.

Некоторые подписчики "суперплан" Гарри Галкина сочли не очень эффективным.

"Максим копайте, копайте, но мне кажется папарацци вас откапают", - смеется vinnigrett.

"Они и в этой яме его найдут, Гарри", - вторит пользователь alla_orfei (фейковый аккаунт Аллы Пугачевой, - прим. редакции).

"Папу закопали и пошли гулять", - заключил volen___.