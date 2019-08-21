Любовь Толкалина впервые высказалась о романе с Борисом Гребенщиковым

Ее подозревали в беременности от рок-музыканта

Российская актриса Любовь Толкалина опровергла слухи о том, что у нее роман с рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым.

Об этом она заявила в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". Поводом к подобным слухам стала информация, что Толкалина сопровождает Гребенщикова в гастролях, на ее пальце якобы красуется обручальное кольцо и вообще актриса находится в положении.

"Мне порой кажется, что люди просто не понимают юмора. Некоторые вообще не знают, что такое актерская профессия. Актеры порой выходят со съемок и начинают дурачиться еще сильнее, чем на сцене", - заявила артистка и попросила свой поклонников не верить сплетням.

Два года назад Толкалина официально рассталась с режиссером Егором Кончаловским. По словам Любови, причиной стали разные взгляды на жизнь: он хотел тихого семейного счастья, а она – головокружительной карьеры. После расставания Толкалина закрутила роман с телевизионным ведущим Джоном Уорреном.