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Любовь Толкалина впервые высказалась о романе с Борисом Гребенщиковым

13:34
  • среда
  • 21 августа 2019

Ее подозревали в беременности от рок-музыканта

Российская актриса Любовь Толкалина опровергла слухи о том, что у нее роман с рок-музыкантом Борисом Гребенщиковым.
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Об этом она заявила в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". Поводом к подобным слухам стала информация, что Толкалина сопровождает Гребенщикова в гастролях, на ее пальце якобы красуется обручальное кольцо и вообще актриса находится в положении.

"Мне порой кажется, что люди просто не понимают юмора. Некоторые вообще не знают, что такое актерская профессия. Актеры порой выходят со съемок и начинают дурачиться еще сильнее, чем на сцене", - заявила артистка и попросила свой поклонников не верить сплетням.

Два года назад Толкалина официально рассталась с режиссером Егором Кончаловским. По словам Любови, причиной стали разные взгляды на жизнь: он хотел тихого семейного счастья, а она – головокружительной карьеры. После расставания Толкалина закрутила роман с телевизионным ведущим Джоном Уорреном.

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