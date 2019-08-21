Лекция доктора Мясникова на площадке "Здоровая Москва" установила рекорд

Он рассказал москвичам о главных правилах здорового образа жизни

Бесплатные занятия на площадках проекта "Здоровая Москва" посетили более 150 тысяч человек, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения столицы. Рекорд по количеству участников установила лекция врача, известного теле- и радиоведущего Александра Мясникова.

За полтора часа он рассказал москвичам о главных правилах здорового образа жизни, а также ответил на вопросы гостей площадки "Здоровая Москва". Здоровый образ жизни, по словам специалиста, – это не просто отказ от полуфабрикатов и фастфуда, но и подвижный образ жизни.

Кроме того, Мясников посоветовал не бегать к врачу, чтобы сделать МРТ всего организма, а целенаправленно и систематически заниматься профилактикой, предупреждая развитие факторов риска. К ним относятся повышенное давление, повышенный уровень холестерина, повышенный вес, алкоголь, курение, неправильное питание, недостаточная двигательная активность и стресс.

Интересные лекции врачей и экспертов здорового образа жизни ежедневно проходят на площадках в 13 парках столицы — на площади Юности в Зеленограде, в Лианозовском парке, парке "Ангарские пруды", сквере "Отрадное", парке "Северное Тушино", ландшафтном парке "Митино", Гончаровском парке, сквере имени Федора Полетаева, парке "Печатники", парке "Садовники", парке "Надежда", парке Олимпийской деревни, зоне отдыха "Мещерское". Всего с момента запуска лектория "Здоровой Москвы" прошло около 600 лекций.

В ближайшие недели с лекциями выступят другие известные эксперты по здоровому образу жизни. Узнать расписание можно на сайте проекта.