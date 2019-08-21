Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в "Мегаспорте" с 22 по 25 августа

Запланировано шесть матчей

Во Дворце спорта "Мегаспорт" с 22 по 25 августа уже в 12-й раз пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Приз разыграют между собой подмосковный "Витязь" и московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА.

В этом году на лед в составах команд выйдут 12 олимпийских чемпионов. Турнир проходит в один этап — команды играют друг с другом в один круг и распределяют места в зависимости от набранных очков.

В четверг, 22 августа, московское "Динамо" сразится с "Витязем", а затем ЦСКА выйдет на лед против "Спартака". 24 августа, ЦСКА сыграет уже против подмосковной команды, а "Спартак" сразится с "Динамо". В воскресенье, 25 августа, "Витязь" поборется со "Спартаком", а "Динамо" — с ЦСКА.