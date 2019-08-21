ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кубок мэра Москвы по хоккею пройдет в "Мегаспорте" с 22 по 25 августа

13:57
  • среда
  • 21 августа 2019

Запланировано шесть матчей

Во Дворце спорта "Мегаспорт" с 22 по 25 августа уже в 12-й раз пройдет Кубок мэра Москвы по хоккею. Приз разыграют между собой подмосковный "Витязь" и московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. 

В этом году на лед в составах команд выйдут 12 олимпийских чемпионов. Турнир проходит в один этап — команды играют друг с другом в один круг и распределяют места в зависимости от набранных очков.

В четверг, 22 августа, московское "Динамо" сразится с "Витязем", а затем ЦСКА выйдет на лед против "Спартака". 24 августа, ЦСКА сыграет уже против подмосковной команды, а "Спартак" сразится с "Динамо". В воскресенье, 25 августа, "Витязь" поборется со "Спартаком", а "Динамо" — с ЦСКА.

Главное сегодня
Кубок мэра Москвы по хоккею
Кубок мэра Москвы по хоккею
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.