На глазах у детей: давай детали жестокой расправы депутата над женой

Мать убитой не верит, что причиной трагедии могла стать измена

Знакомые и коллеги не ожидали, что челябинский депутат и главврач больницы Азат Зарипов способен на столь жестокое убийство своей жены – Елены Зариповой.

Он считался хорошим врачом, прекрасным семьянином и активным общественником. Коллега Зарпова по горсобранию Эдуард Атаньев никогда не замечал за ним склонности к опасному поведению. В больнице его охарактеризовали как адекватного и отзывчивого человека.

Елена и Азат поженились 6-7 лет назад, для депутата этот брак стал вторым. Супруги жили в согласии, воспитывали троих детей: 11-летнего мальчика, семилетнюю и трехлетнюю девочек. По данным СМИ, разлад в семье начался два месяца назад. 50-летний депутат уличил свою супругу, которая моложе его на 18 лет, в связи на стороне. Он неоднократно просил жену образумиться и не рушить семью.

В ночь на 21 августа Елена призналась в измене и попросила развод. Ранее сообщалось, что Азат застал жену в постели с любовником, вернувшись с рыбалки, однако эта информация не нашла подтверждения. По словам знакомого семьи, откровения жены могли вывести мужчину из себя. Он выпил несколько бутылок пива, а после схватился за ружье и убил супругу двумя выстрелами на глазах детей.

"Он схватил охотничье ружье и два раза в нее выстрелил. Сначала в бедро попал, потом в область плеча, около сердца. Все это происходило на глаза у троих детей, которые жутко кричали", - рассказал источник местного издания "Верстов.Инфо".

Детей забрала бабушка по материнской линии. С ними сейчас работают специалисты. Родительница убитой не верит, что зять расправился с ее дочерью из-за неверности. В их семье не было никакого разлада, а с мужчинами Елена общалась только по работе – женщина трудилась бухгалтером в музыкальной школе и пыталась заработать на онлайн-платформе обмена валют.

"Мы знаем об этой трагедии. Собираем все сведения о произошедшем, о семье, чтобы оказать максимально возможную помощь детям", - заявила агентству URA.Ru региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина.

По факту убийства в поселке Локомотивном Карталинского района возбуждено уголовное дело, решается вопрос о предъявлении депутату обвинения и избрании меры пресечения.

Партия "Единая Россия" подняла вопрос о приостановке членства Зарипова. Стоит отметить, что депутат владел оружием законно. Он получил разрешение на ружье, чтобы заниматься охотой.