"Трамп, поищи китайскую копию!" Датчан оскорбила сумма за Гренландию

Белый дом собирался предложить за остров 600 миллионов долларов в год

Администрация США обсуждала возможность купить Гренландию в бессрочное владение. Дании за отказ от острова предполагалось выплачивать по 600 миллионов долларов в год.

Как пишет Washington Post, сумма выплат была определена исходя из ежегодных трат Копенгагена на содержание острова. Такую цифру несколько лет назад озвучивали датские власти. Кроме того, чиновники Белого дома планировали единовременно выплатить Дании крупную сумму, чтобы подтолкнуть ее к сделке. Ее размер и сроки ежегодных выплат не называются.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки у Дании Гренландии. Позднее президент США подтвердил эту информацию, но подчеркнул, что это не является приоритетом. Тем не менее, 21 августа стало известно, что Трамп отложил свой визит в Данию из-за нежелания Копенгагена обсуждать сделку.

В Дании планы Дональда Трампа назвали абсурдом и выразили надежду, что президент США пошутил. В Гренландии продавать остров категорически отказались. Отмену визита в Копенгаген датские политики сочли неуважением к королеве.

"Сначала этот человек фактически сам себя приглашает в нашу страну, затем королева реагирует на это, посылая официальное приглашение, а он после этого отменяет визит", – заявил бывший министр иностранных дел Уффе Эллеман-Йенсен изданию Jyllands Posten.

Один из депутатов парламента Дании удивился, почему в Вашингтоне никто не решился образумить своего лидера, а представитель консерваторов Расмус Ярлов поинтересовался, не хочет ли Трамп сам продать часть американской территории.

Королевская семья отреагировала более сдержанно. "Это было неожиданно. Больше сказать нечего", - заявил представитель королевского дома Лине Баллебю. А простые датчане сдерживать себя не собираются. Они возмущены не только идеей покупки острова Штатами, но и суммой, которую Белый дом намерен предложить.

"Эй, Дональд Трамп, если вы не можете купить Гренландию у Дании, попробуйте поискать на AliExpress дешевую китайскую версию", - написал в твиттере пользователь aderansome.

"Идиот пытается купить Гренландию, как будто это дешевое казино в Джерси", - согласен с ним @AnthonyRuggie16.

