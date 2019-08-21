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Федосееву-Шукшину с сердечным приступом отказались класть в больницу в Болгарии

15:31
  • среда
  • 21 августа 2019

Дочь актрисы Ольга Шукшина экстренно начала собирать документы на визу

Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина слегла с сердечным приступом в Болгарии.

80-летняя народная артистка почувствовала себя плохо на отдыхе с подругами. Ситуация усугубилась тем, что Федосееву-Шукшину не могут взять в местную больницу, поскольку она не взяла с собой в поездку медицинский полис, а без него врачи принять не могут.

Пока за актрисой присматривают подруги, младшая дочка Ольга Шукшина начала готовить документы на визу, она прилетит в Болгарию 22 августа, пишет "Собеседник".

"Ну что вы хотите: тут было +15, а там +30. Такие перепады температур опасны для любого человека, вот сердце и дало сбой, давление и подскочило", - рассказал Ольга.

Супруг Лидии продюсер Бари Алибасов сейчас находится в России и тоже не может вылететь в Болгарию из-за того, что у него нет загранпаспорта.

"Алибасов звонит каждые два часа, как поговорит с мамой. Пусть звонит, лишь бы мама была окружена заботой и вниманием", - заключила дочь.

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