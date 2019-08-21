Из грек в варяги: Порошенко с семьей сбежал в Норвегию

Кому принадлежит самолет экс-президента, неизвестно

Петр Порошенко улетел. Частный самолет с семейством бывшего президента Украины на борту прибыл в аэропорт "Вигра" норвежского города Олесунн. Рейс был оформлен как чартерный, кому принадлежит Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH, журналистам выяснить не удается. Известно лишь, что именно на этом лайнере политик летал в марте 2016 года в испанскую Малагу.

"Он прилетел в воскресенье 18-го числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт "Жуляны". Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH", - приводит слова очевидцев агентство "Украинские новости".

И это не единственная загадка, связанная с путешествием политика – прибыв в Норвегию, экс-президент Украины как в воду канул. Никаких подробностей пребывания семьи Порошенко на родине викингов не появляется в прессе. Украинские журналисты предполагают, что политик отправился на отдых – Олесунн известен как центр рыболовецкого туризма. Есть и другая версия: возможно, Петр Алексеевич внезапно вспомнил о своем родстве с историческими варягами, которые в свое время в большом числе шли из Скандинавии служить в города на Руси – и решил пройти путь "из грек в варяги".