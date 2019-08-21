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Подробности переговоров Путина и Зеленского по обмену украинских моряков

15:48
  • среда
  • 21 августа 2019

Россия и Украина завершат процедуру до конца августа

Москва и Киев вышли на финальную стадию согласования обмена удерживаемыми на территории обеих стран лицами. В настоящий момент стороны утверждают списки лиц для обмена.

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По данным источника "Коммерсанта", близкого к переговорам, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. В списках могут оказаться другие задержанные и осужденные граждане. Предполагается, что обмен состоится до конца августа.

Информацию о том, что процесс обмена запущен, на условиях анонимности "Ъ" подтвердил украинский дипломат.

Как утверждает источник газеты, Москва и Киев договорились об обмене еще в начале июля после телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тогда сообщалось, что вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем беседы лидеров.

Ранее в Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского. В ситуации пока больше вопросов, чем ответов, объяснил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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