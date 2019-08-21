Стала известна судьба самолета, севшего в кукурузное поле

Воздушное судно получило серьезные повреждения

Самолет "Уральских авиалиний", совершивший аварийную посадку в Подмосковье, не подлежит восстановлению, его утилизируют.

Об этом "Интерфаксу" сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов. Самолет получил серьезные повреждения, поэтому вряд ли он когда-нибудь еще раз поднимется в небо.

Ранее специалисты слили топливо, демонтировали кресла из салона. Вывозить корпус самолета будут частями.

Утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в кукурузном поле. В оба двигателя самолета попали птицы, в результате чего произошел их отказ.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не погиб, 76 человек получили травмы. Их жизни ничто не угрожает. Посадившим самолет летчикам присвоили звание героев России.

Видео: Путин присвоил звания героев России летчикам севшего в поле Airbus