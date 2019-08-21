Украинцы высмеяли Зеленского за страх перед Путиным

Президенту Украины предложили "попробовать не бояться"

Владимиру Зеленскому стоит попробовать перебороть свой страх и встретиться тет-а-тет с Владимиром Путиным. По мнению депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестора Шуфрича, только после такой встречи можно созывать "нормандский формат".

"Я задаю вопрос: "А может, попробовать?" Может, ему действительно попробовать не бояться говорить с Путиным тет-а-тет? И если они о чем-то договорятся, то уже тогда собирать "нормандский формат", а не наоборот", - заявил нардеп в эфире телеканала NewsOne. Шуфрич напомнил, как Зеленский хвалился, что "готов и с чертом говорить ради мира на Украине".

Российский политолог Алексей Мухин, комментируя выступление украинского депутата, заметил, что президент Украины действительно испытывает некоторый дискомфорт при мысли об общении с главой российского государства. Однако Зеленского можно успокоить: такая встреча, если и состоится, то очень нескоро.

Во-первых, по словам Мухина, Россия не признала легитимность президентских выборов на Украине после того, как Киев не позволил проголосовать 3 миллионам украинцев, проживающих на российской территории. Во-вторых, Путин ясно обозначил условия, при которых возможна такая встреча.

"Это условие очень простое и заключается в том, что необходимо двигаться, а не говорить. Вполне логично было предположить, что выполнение минского соглашения украинской стороной было бы лучшим движением в этом направлении", - цитирует Мухина РИА ФАН.

Напомним, Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды говорили по телефону. Инициатива исходила от украинской стороны. Акцент в переговорах был сделан на необходимости соблюдения режима прекращения огня в Донбассе.