Автор хита I Gotta A Feeling умер от рака

Несколько лет назад музыкант отказался от лечения

Диджей Дэвид Гетта сообщил о смерти своего близкого друга, музыканта Фреда Ристера. Французский композитор был соавтором нескольких хитов Гетты.

Ристер скончался в возрасте 58 лет. Он долгое время боролся с онкологическим заболеванием, однако в 2017 году музыкант отказался от лечения.

"Сейчас я чувствую себя очень одиноко. Но, полагаю, так будет лучше, так как болезнь заставила его страдать. Покойся с миром, друг мой. А я продолжу играть нашу музыку и каждый раз вспоминать тебя", - написал в своем Instagram Гетта.

Вместе Ристер и Гетта записали трек I Gotta A Feeling, который 16 недель занимал первую строчку американских чартов. Ристер также значится соавтором хитов Memories и When Love Takes Over. По мнению Гетты, все эти композиции изменили культуру танцевальной и поп-музыки.

Фред Ристер начал сотрудничать с Геттой с 2000 года. Вместе они получили премию "Грэмми" за песню When Love Takes Over в 2010 году.

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