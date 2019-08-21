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Загадочный след: российский турист найден мертвым в Кемере

16:26
  • среда
  • 21 августа 2019

Родственники категорически не согласны с версией местных властей

Турист из России скончался в номере пятизвездочного отеля в турецком городе Кемер. Местные власти выдвинули версию самоубийства, однако родственники категорически с этим не согласны.
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Родные Олега Летуновского заявляют, что ниаких предпосылок сводить счеты с жизнью у него не было. У 33-летнего россиянина была хорошая работа, он планировал купить машину, вот-вот должен был получить права.

"Для нас это вообще был шок… У него была хорошая работа, отношения с друзьями, родными, близкими — все было нормально… На тот свет он не собирался ни в коем случае", — заявил брат Олега Сергей Летуновский телеканалу "360".

В медицинском освидетельствовании, подписанном турецкими криминалистами, не было сказано ни о каких подозрительных особенностях. Но российские патологоанатомы сразу заметили характерные следы от электрошокера на руке Олега. Родные жертвыначали собственное расследование, однако отель отказался предоставить им записи с камер наблюдения. В итоге россияне обратились в прокуратуру, которая решила изучить открывшиеся обстоятельства. Родственники Олега ожидают окончания исследования и намерены идти до конца.

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