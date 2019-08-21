В московском дворе после игры в карты подожгли мужчину

Пострадавший чудом выжил

В Москве ищут мужчину, подозреваемого в сожжении человека. ЧП произошло на юге столицы на улице Касимовской.

Как сообщили очевидцы, мужчина поджег человека днем в среду во дворе дома в Восточном Бирюлеве. Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявители опознали злоумышленника.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверка. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Предварительно, конфликт между мужчинами произошел из-за карточной игры. У пострадавшего - ожог 90% поверхности тела.

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