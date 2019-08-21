ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском дворе после игры в карты подожгли мужчину

16:51
  • среда
  • 21 августа 2019

Пострадавший чудом выжил

В Москве ищут мужчину, подозреваемого в сожжении человека. ЧП произошло на юге столицы на улице Касимовской.

Как сообщили очевидцы, мужчина поджег человека днем в среду во дворе дома в Восточном Бирюлеве. Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, заявители опознали злоумышленника.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, проводится проверка. Обстоятельства произошедшего в настоящий момент устанавливаются.

Предварительно, конфликт между мужчинами произошел из-за карточной игры. У пострадавшего - ожог 90% поверхности тела.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Новости по теме
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.