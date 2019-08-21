Путин назвал темы переговоров с президентом Финляндии

Российский лидер прибыл в Хельсинки с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин в среду прибыл с рабочим визитом в Хельсинки. Из аэропорта глава российского государства направился в президентский дворец для переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

Лидеры двух стран обсуждают взаимодействие Москвы и Хельсинки в торгово-экономической, инвестиционной, природоохранной и гуманитарной областях, а также двустороннее сотрудничество в Арктическом регионе. В повестке переговоров также вопросы международной политики. Среди них перспективы восстановления конструктивного диалога России и Европейского союза, отмечает "ТВ Центр".

"Отношения с Финляндией у нас традиционно развиваются весьма поступательно, причём по всем направлениям. Мы довольны уровнем наших взаимоотношений. Контакты идут по всем линиям - по линии парламентов, правительств, по линии общественных организаций. И, конечно, традиционно уделяем значительное внимание гуманитарным связям. Надеюсь, что и в ходе сегодняшней работы удастся поговорить по двусторонней повестке дня и международной проблематике", - сказал Путин.

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