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Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму

18:00
  • среда
  • 21 августа 2019

Обсуждались жалобы и предложения

Подготовку к выборам, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября, обсудили на заседании Центризбиркома. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Статистику по текущей избирательной кампании председатель ЦИК Элла Памфилова поручила направить в ОБСЕ. На заседании говорили, в том числе, о вопросах организации губернаторских выборов в Санкт-Петербурге. Комиссия решила направить в город свою рабочую группу, чтобы изучить основания для открытия экстерриториальных участков в Ленинградской и Псковской областях. Речь зашла и о ходе избирательной кампании на выборах в Мосгордуму.

"У меня состоялась встреча с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным, где мы предметно обсудили все эти жалобы, предложения. Сергей Семенович дал поручение и отрабатывает все эти предложения, он взял это под личный контроль. Я хотела проинформировать. Встреча прошла не просто так "поговорили", а мы контролируем, отслеживаем ход каждого обращения к нам и к мэру Москвы", - заявила Памфилова.

Голосование в столице также состоится 8 сентября. В выборах в Мосгордуму примут участие 233 кандидата. Среди них 62 самовыдвиженца, от парламентских партий баллотируются 129 человек. Из-за серьезных нарушений при сборе подписей городская избирательная комиссия не зарегистрировала 57 претендентов. Для сравнения, на предыдущих выборах в Мосгордуму отказ получили 107 человек.

 

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