Битва за ресурсы: зачем Трампу понадобилась Гренландия

США готовы платить за остров по 600 миллионов в год

Евросоюз не поддержал идею передать Гренландию в бессрочную аренду США. Еврокомиссия встала на сторону Дании, которая не намерена идти на эту сделку с американцами. Дональд Трамп, который и предложил такую идею, готов был заплатить Копенгагену сотни миллионов долларов за передачу острова Америке в бессрочное владение. Трамп, как бизнесмен рассчитал, что столь крупные суммы Дания тратит на ежегодное содержание гренландской автономии.

Дональд Трамп обиделся. Намеченный на начало сентября визит в Данию отменен. В королевском доме это решение американского президента смогли прокомментировать лишь словом "неожиданно". Жест однозначно сочли недипломатичным. Сам Трамп лукавить не стал.

"Дания - особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен о том, что она не заинтересована в обсуждении покупки Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другое время. Благодаря своей прямоте Фредериксен сохранила много времени и сил для Дании и США", - заявил Трамп.

Идею американского президента купить Гренландию сначала восприняли как злой розыгрыш, проделки политических оппонентов, одним словом фейк-ньюс. Он ведь якобы и в золоченной карете британской королевы в свое время прокатиться хотел и страсть как обожает грузовики и другую тяжелую технику. Своим недавним твитом Трамп лишь добавил масло в огонь. "Мол, успокойтесь, дорогие жители острова, башен строить точно не буду". Не скупились на едкие комментарии и вездесущие журналисты.

"Скажите ему: "Эй, Дональд, я слышал, что Гренландия ищет короля-диктатора, вы сможете стать королем Гренландии, если только откажетесь от должности президента США", - шутят в эфире MSNBC

Неспокойно что-то в Датском королевстве. Гренландия там имеет статус автономии. Монаршие особы предложение Трампа кокетливо сочли комплиментом, политики же расценили как оскорбление.

"Гренландия не продается. Гренландия — не датская. Гренландия — гренландская. От души надеюсь, что он сказал это не всерьез", - заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Гренландия не продается и это не то, над чем можно шутить. Американцы могут вести с нами торговлю, как и любая другая страна. Можно торговать с нами, но не нами", - вторит премьер Гренландии Ким Кильсен.

56 тысяч жителей самого большого в мире острова и вовсе никто не спросил. Купить Гренландию после Второй мировой войны уже пытался американский президент Трумэн за 100 миллионов долларов. Не вышло. А вообще идея Трампа, если уж брать всю американскую историю, не выглядит такой уж абсурдной. Там, где Вашингтон не мог что-то завоевать, он покупал. В 1803 Томаса Джефферсона упрекали в том, что он купил у Наполеона никому не нужную Луизиану. В 1819 году США приобрели Флориду. В 1853-м Южную Калифорнию. Самая знаменитая сделка - покупка Аляски в 1867 году всего за каких-то 7,2 миллиона долларов. Виргинские острова в 1917 году, к слову, обошлись в три раза дороже. Лавры предшественников Трампу явно не дают покоя. Он, как опытный бизнесмен, руководствуется принципом "все в этом мире покупается и продается".

"По факту это была бы очень крупная сделка с недвижимостью. Дания терпит большие убытки, поскольку на содержании Гренландии теряет почти $700 миллионов в год. Выходит ей это крайне невыгодно. Стратегически это было бы отличное приобретение для США", - уверен президент США.

Вовсе не нордические пейзажи и извилистые фьорды привлекают американского президента. Стратегически остров расположен как нельзя удачно. Там уже размещена американская военная база, но и этого Трампу мало. На кону борьба за Арктическое влияние, где сегодня главенствует Россия.

"Речь, конечно, идет о возможной - не сейчас, но в перспективе - битве за арктические ресурсы, за присутствие в этом важнейшем регионе земного шара. Как военное, так и экономическое. Поскольку в связи с потеплением климата открываются большие возможности для эксплуатации значительных природных ресурсов Гренландии в виде запасов нефти и газа. Золота, платины, урана и многих других полезных ископаемых", - рассказывает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Но все это, конечно, в далекой перспективе. А пока строптивые датчане идут наперекор американскому президенту, более сговорчивые и рациональные колумнисты британской Daily Mail предлагают Трампу не мелочиться и купить уже Великобританию. Королевство, мол, ничем не хуже самого большого в мире острова. Разве, что льда нет, да и медведи белые в дефиците.

Матвей Шестаков, Роман Логунов. "ТВ Центр".