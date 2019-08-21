И умерли в один день: пес пережил больного раком хозяина на 15 минут

Преданный друг не отходил от больного ни на шаг

Всего на 15 минут пережил своего хозяина пес по кличке Неро. 25-летний шотландец Стюарт Хатчисон боролся с онкологическим заболеванием мозга на протяжении восьми лет. Он перенес несколько операций и курс химиотерапии.

Весной этого года шотландец почувствовал ухудшение – у него сильно заболела рука. Стюарту с женой Даниэль пришлось вернуться из отпуска и срочно обратиться к врачам. Сканирование подтвердило, что болезнь распространилась на кости.

Последние отведенные ему недели Стюарт решил провести в доме у родителей, с семьей. В один из дней его жена сломала очки, и отец больного решил заехать к ним за запасной парой. Там он увидел, что один из домашних питомцев Хатчисонов – пес по кличке Неро – плохо себя чувствует.

"У Стюарта было три собаки, но Неро был любимцем и не отходил от него ни на шаг", — рассказала мать Стюарта.

Мужчина отвез собаку к ветеринару, который обнаружил у нее травму позвоночника. Там же, в клинике, пес скончался. Как позже стало ясно, Неро умер спустя 15 минут после смерти хозяина, пишет Daily Mirror.