Пугачева раскрыла секрет долголетия

Стало известно, какая диета убережет от старения и рака

Ученые нашли диету против старения и рака. Как оказалось, наиболее доказанный подход к питанию, продлевающий жизнь - это снижение калорийности.

Как рассказала в интервью KP.RU ("Комсомолке") врач-диетолог Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева, еще в 1930-е годы такие эксперименты проводили на мышах. Группе подопытных зверьков снижали калорийность рациона на 30-40%, и они жили на 10-15% дольше мышей на привычном объеме пищи.

В конце прошлого века, сообщила Пугачева, в подобное исследование были включены макаки. Обезьяны, питавшиеся умеренно, были более здоровыми. У них не было зарегистрировано случаев рака и сахарного диабета.

Несмотря на это, отметила врач-диетолог, цели голодать нет, и речь идет именно о снижении калорийности пищи. Пугачева дала совет: во время приема пищи оставить место для десерта, но в результате обойтись без него.

"Таким образом вы будете вставать из-за стола чуть голодными и обеспечите себе снижение калорийности. Для начала - через раз. А дальше – чаще", - рассказала врач.

Она также развеяла миф о том, что для похудения необходимо "разогнать" обмен веществ. Вместо этого, как оказалось, его нужно замедлять. При ограничении поступающих в организм калорий снижается метаболизм и клеткам не нужно дополнительно работать, затрачивая энергию, объяснила диетолог.

"При экономной работе клетки больше времени остается для "ревизии" ДНК. То есть, по сути, лучше идет "ремонт" поломок, и за счет этого снижается риск нарушений в организме, ведущих к тяжелым заболеваниям и их осложнениям", - сообщила Пугачева.

Ранее диетолог Елена Соломатина в беседе с ТВЦ.RU развеяла многие мифы о правильном питании.

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